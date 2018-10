Chelsea goleia o Burnley e mantém invencibilidade no Inglês; Arsenal só empata

O Chelsea visitou o Burnley neste domingo e não teve maiores dificuldades para vencer pela sétima vez neste Campeonato Inglês. O time londrino goleou o adversário por 4 a 0, pela décima rodada, manteve a invencibilidade na competição e segue a perseguição à liderança.

Com o resultado, o Chelsea foi a 24 pontos, na segunda posição provisória, a dois do líder Liverpool e um à frente do Manchester City, que atua na segunda-feira. Por outro lado, o Burnley parou nos oito pontos, em 15.º, próximo da zona de rebaixamento.

Apesar da goleada, o jogo começou bem equilibrado e movimentado. O Chelsea levou perigo pela primeira vez aos 20, quando Willian recebeu pela esquerda e acertou a trave. No minuto seguinte, porém, Morata aproveitou enfiada perfeita de Barkley e finalizou na saída do goleiro para abrir o placar.

O Chelsea só não ampliou no primeiro tempo porque Morata não manteria a boa pontaria. Aos 37, ele recebeu passe preciso de Alonso, cortou o zagueiro, mas chutou torto. Três minutos mais tarde, foi Jorginho que deu ótima bola para o espanhol, que parou em grande defesa de Hart.

Na etapa final, porém, o time londrino deslanchou. Aos 11 minutos, Barkley recebeu na intermediária, avançou e bateu de esquerda, no canto. Seis minutos mais tarde, Willian cortou a marcação pela esquerda e arriscou de fora, sem chances para Hart. Ainda deu tempo para que Loftus-Cheek, nos acréscimos, selasse a goleada aproveitando sobra na área.

Na próxima quarta-feira, o Chelsea volta as atenções para a Copa da Liga Inglesa, pela qual encara o Derby County, em casa. Já o Burnley só atua novamente no sábado, quando visita o West Ham pelo Campeonato Inglês.

ARSENAL EMPATA – Se o Chelsea venceu, o rival Arsenal viu cair por terra sua sequência de 11 vitórias seguidas na temporada neste domingo. A equipe visitou o Crystal Palace pela décima rodada do Inglês, chegou a estar na frente, mas ficou na igualdade em 2 a 2.

O resultado levou o Arsenal a 22 pontos, na quarta colocação. Na quarta, a equipe recebe o Blackpool, pela Copa da Liga Inglesa. Já o Crystal Palace foi a oito pontos, em 14.º, e visita o Middlesbrough na quarta, também pela Copa da Liga.

O time da casa saiu na frente neste domingo, com pênalti cobrado por Milivojevic. No início da segunda etapa, porém, o Arsenal buscou a virada com gols de Xhaka, aos seis, e Aubameyang, aos 10. Quando a vitória parecia certa, porém, uma nova penalidade cobrada por Milivojevic definiu a igualdade.