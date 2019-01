Chelsea anuncia contratação do argentino Higuaín por empréstimo

Depois de uma negociação que se prolongou pelas últimas semanas, o Chelsea finalmente anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Gonzalo Higuaín. O argentino de 31 anos assinou contrato de empréstimo válido até o fim da temporada, após um período de baixa no Milan.

Higuaín tem os direitos ligados à Juventus, mas estava cedido ao Milan. No clube rubro-negro, decepcionou, enfrentou uma seca de gols e marcou somente oito vezes em sete meses. Agora, buscará o ressurgimento com a camisa do Chelsea, que também enfrenta problemas com a falta de gols neste momento da temporada.

“Quando a oportunidade de chegar ao Chelsea surgiu, tinha que aproveitar. É um time que sempre gostei, que tem muita história, um estádio maravilhoso e que joga o Campeonato Inglês, onde sempre quis jogar. Agora, espero que possa retribuir a confiança que o Chelsea mostrou em mim. Mal posso esperar para jogar e espero me adaptar o mais rápido possível”, declarou o jogador.

No Chelsea, Higuaín assume a camisa 9 e deve chegar para ser titular, diante dos momentos ruins vividos por Morata e Giroud. O argentino já conta também com a confiança do técnico Maurizio Sarri, com quem se destacou ao longo de sua trajetória no Napoli.

“Gonzalo foi nosso primeiro alvo na janela de transferência e chega com passado comprovado no mais alto nível. Ele já trabalhou com o Maurizio e está familiarizado com a forma de trabalhar do técnico. Não foi um acordo fácil porque havia muitas partes envolvidas, mas estamos felizes porque aconteceu e ansiosos para ver o impacto de Gonzalo no nosso time na segunda parte da temporada”, disse a diretora do Chelsea Marina Granovskaia.