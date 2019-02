Cheio de reservas, São Paulo vence São Bento com gol de Hernanes

Foto: Marcelo Zambrana - Estadão Conteúdo

Com um time praticamente reserva, o São Paulo derrotou o São Bento por 1 a 0, neste domingo, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Hernanes marcou o gol da vitória no segundo tempo. Jonatan Gomez ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti nos minutos finais.

O resultado levou o São Paulo aos nove pontos, terminando a rodada na liderança do Grupo D. O time de Sorocaba segue com dois pontos, na lanterna no Grupo B e na zona do rebaixamento.

Na quarta-feira, o São Paulo estreia na fase preliminar da Libertadores, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. Por isso, o técnico André Jardine poupou vários titulares, entre eles Nenê, Diego Souza, Everton, Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Peres e Pablo.

Pelo Paulistão, na sexta rodada, o São Bento volta a campo na sexta-feira, quando receberá a Ferroviária, em Sorocaba. No sábado, o São Paulo encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O JOGO – O São Paulo não aproveitou a posse de bola de 65% durante a etapa inicial. Lento, previsível e com dificuldade para encontrar espaços na zaga do adversário, o time de Jardine não levou perigo.

É verdade que a estratégia defensiva do São Bento dificultou. Com os 11 jogadores no campo de defesa e saindo apenas nos contra-ataques, o time de Sorocaba não deu espaços para que pudesse sofrer pressão.

O São Bento até chegou a fazer um gol aos 18 minutos, com Alex Maranhão, mas o auxiliar, em um lance muito difícil, errou a anular o impedimento de Alecsandro. O atacante do time de Sorocaba estava na mesma linha do zagueiro Bruno Alves.

A melhor chance do São Paulo na primeira etapa foi através de uma jogada de bola parada. Aos 38 minutos, Hernanes cobrou falta da entrada da área e o goleiro Henal fez boa defesa, no canto direito.

No segundo tempo, o jogo permaneceu sob o mesmo panorama, com o São Paulo no ataque e o São Bento se defendendo. Mas o talento individual de Hernanes colocou o time de Jardine em vantagem. Aos 14 minutos, o meia recebeu na entrada da área e, de pé esquerdo, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Henal, abrindo o placar.

Após sofrer o gol, o São Bento saiu ao ataque para tentar o empate e o jogo ficou mais aberto. Mas o São Paulo diminuiu o ritmo e não se expôs na busca por um placar mais dilatado.

Já nos acréscimos, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo errou ao marcar um pênalti a favor do São Paulo. Após cruzamento de Bruno Alves pela direita, a bola bateu no ombro de João Paulo. Jonatan Gomez cobrou no canto direito e o goleiro Henal defendeu a cobrança.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 x 1 SÃO BENTO

SÃO PAULO – Jean; Igor Vinícius (Hudson), Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Léo; Araruna, Willian Farias e Hernanes (Jonatan Gomez); Everton Felipe (Antony), Gonzalo Carneiro e Helinho. Técnico: André Jardine

SÃO BENTO – Henal; Éverton Silva, Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Guilherme Romão; João Paulo, Fábio Bahia, Edson Ratinho, Alex Maranhão (Mazola) e Paulinho (Tiago Luis); Alecsandro (Henan). Técnico: Marquinhos Santos

GOL – Hernanes, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo

CARTÕES AMARELOS – João Paulo, Edson Ratinho, Guilherme Romão e Hudson.

RENDA – R$ 297.373,00.

PÚBLICO – 8.855 espectadores.

LOCAL – Estádio do Pacaembu, em São Paulo.