Cheio de reservas, Barcelona perde para o Levante na Copa do Rei

Com um time praticamente reserva, o Barcelona foi derrotado, nesta quinta-feira, pelo Levante por 2 a 1, em Valência, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Na volta, no Camp Nou, na próxima quinta, o time catalão terá de vencer por 1 a 0 para ficar com a vaga nas quartas de final da competição.

Sem contar com os astros Messi e Suárez e vários outros titulares, o Barcelona, com Malcom e Philippe Coutinho na formação inicial, demorou para entrar no jogo. O Levante aproveitou e partiu para o ataque. Logo aos quatro minutos, Erick Cabaco, em bonita cabeçada, abriu o placar para o time da casa, que acumulou mais duas boas chances para ampliar. E o segundo gol não demorou a sair. Lançado no meio da zaga catalã, Borja Mayoral concluiu cruzado para aumentar a vantagem do Levante, aos 18 minutos.

Com a desvantagem, o Barcelona acordou no jogo. O ex-corintiano Malcom finalizou mal diante de Aitor, enquanto Alena disparou de longe para forçar boa defesa do goleiro. Nelson Semedo foi outro que quase diminuiu para o Barcelona.

Mas o gol do time só aconteceu aos 40 minutos da etapa final, após cobrança de pênalti bem executada pelo meia Phillippe Coutinho. O gol foi importante para diminuir o trabalho que o time vai ter na segunda partida, precisando de apenas uma vitória simples para avançar – em dezembro, pelo Espanhol, o time massacrou o adversário por 5 a 0 no Camp Nou.

O Barcelona voltará a jogar no domingo, quando receberá o Eibar pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Levante vai ser visitante contra o Atlético de Madrid.

OUTRO JOGO – Em outro jogo pelas oitavas de final da Copa do Rei realizado nesta quinta, Betis e Real Sociedad ficaram no empate sem gols. O duelo de volta, em San Sebastián, no País Basco, está previsto para a próxima quinta.