Cheio de desfalques, Corinthians espera vencer o Vitória

Mesmo com o time cheio de desfalques, o Corinthians não cogita outra possibilidade que não seja um resultado positivo neste sábado diante do Vitória, às 21 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para abafar as críticas e vaias sob o trabalho do técnico Osmar Loss e voltar a sonhar com a parte de cima da tabela de classificação.

No clássico contra o Santos, o treinador ouviu vaias após substituir Pedrinho e foi criticado por torcedores ao final do empate por 1 a 1. A expectativa fica para saber como a torcida irá recebê-lo na Arena Corinthians. O presidente do clube, Andrés Sanchez, já garantiu diversas vezes que não cogita a demissão do treinador, entretanto é fato que mais uma rodada sem vitória irá aumentar ainda mais a pressão sobre o comandante corintiano.

Osmar Loss tem cinco jogos no comando do Corinthians sendo três derrotas, um empate e uma vitória. Para dificultar ainda mais a situação, o treinador não conseguiu dar um treinamento para os titulares, por causa do desgaste físico, e terá quase um time fora.

“Nessa maratona de jogos, a maioria dos treinamentos é falado, na parte teórica. Estamos com dois ou três jogos na semana. Não tem tempo para treinamento, é mais recuperação e repouso. Nesse pouco tempo que temos para treinar, a maior parte do tempo é para descanso e essa aula. Claro que a gente queria estar em campo, mas temos que nos adaptar às circunstâncias”, disse o zagueiro Henrique.

Cássio, Fagner, Balbuena e Romero defendem as suas seleções nacionais. Renê Júnior, Ralf, Jadson e Clayson estão machucados. Por outro lado, o centroavante Roger, autor do gol no clássico, será mantido e Mateus Vital ganha uma nova oportunidade.