Cheio de baixas, Botafogo faz último treino do ano antes de pegar o Atlético-MG

Sem pretensões na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo realizou nesta sexta-feira seu último treinamento da temporada. Na véspera do confronto com o Atlético-MG, no Independência, o time carioca trabalhou na Toca da Raposa II, CT do Cruzeiro, já em clima de despedida.

A tranquilidade no clube é tanta que alguns jogadores já foram até liberados para as férias, casos de Luis Ricardo, Dudu Cearense, Renatinho, Brenner, Erik e Léo Valencia. O chileno está suspenso e por isso não joga no sábado. Destes todos, é o único com permanência praticamente garantida em 2019, já que os outros estão com contrato no fim e dificilmente serão mantidos.

Não bastassem estas baixas, o técnico Zé Ricardo ainda terá uma série de desfalques por problemas físicos. Joel Carli, Gilson, Aguirre, Jean, João Pedro, Rickson e Marcelo estão lesionados e sequer viajaram com o elenco. Rodrigo Lindoso sentiu um incômodo muscular e também está fora.

Diante de tantos problemas, a tendência é que Zé Ricardo escale o Botafogo com: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha e Marcos Vinícius; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Kieza.

Com 51 pontos, o Botafogo é o nono colocado do Brasileirão, sem chances de Libertadores e já garantido na Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Atlético-MG ocupa o sexto lugar, com 56 pontos, e precisa do triunfo para garantir vaga na Libertadores sem depender do Atlético-PR, que encara o Flamengo no Maracanã.