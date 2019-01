Chará quer usar jogos do Atlético-MG no Mineiro como preparação para Libertadores

O Atlético-MG estreia na fase preliminar da Libertadores na próxima terça-feira, contra o Danubio, no Uruguai. Antes, porém, tem compromissos contra a URT e o Guarani no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Para o atacante Chará, o time alvinegro deve usar estes confrontos para completar a preparação para o duelo em Montevidéu.

“Temos que aproveitar ao máximo estas partidas. Nos servem para o que queremos, para o início da Libertadores. Vão ser partidas intensas, a gente tem que ditar as condições, e precisamos aproveitar estes momentos”, declarou nesta segunda-feira. “É preciso aproveitar todos os momentos de recuperação, as partidas que jogamos e que vão servir para começar a Libertadores bem.”

Ex-jogador do Junior Barranquilla, Chará já disputou outras edições da Libertadores. Com esta bagagem, o atacante de 27 anos analisou o que o Atlético-MG deve esperar pela frente diante do Danúbio. “No futebol uruguaio, são equipes aguerridas, que lutam toda partida, que são fortes na bola parada. É nisso que precisamos prestar atenção. A concentração vai ser muito importante.”

Para ele, o clássico de domingo diante do Cruzeiro – empate por 1 a 1 no Mineirão – já foi uma prévia do tipo de duelo que o Atlético-MG vai encarar na Libertadores. “Foi uma partida muito boa para analisar o que temos, o que buscamos. A equipe vem de uma boa pré-temporada. Encarar este tipo de partida é muito bom para começar um torneio como a Libertadores”, apontou.

O próprio Chará, no entanto, ressaltou que o Atlético-MG também precisa focar nas partidas do Estadual, até porque viu o Cruzeiro ficar com o título mineiro no ano passado. “Sabemos da importância que tem a Libertadores, mas precisamos ir pouco a pouco, pensar no campeonato que estamos jogando, e neste momento estamos no Mineiro. Depois, vamos pensar na Libertadores.”