Chapecoense visita o Corinthians e tenta dar o troco após eliminação

Depois de vencer o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visita o Corinthians nesta quarta-feira, às 16 horas, na arena do clube paulista em Itaquera, para tentar manter o bom momento na competição e também dar o troco no adversário.

Há uma semana, o time catarinense deu adeus à quarta fase da Copa do Brasil ao perder para o Corinthians por 2 a 0 no jogo de volta, em São Paulo, depois de ter vencido a primeira partida por 1 a 0. A equipe, no entanto, se recuperou do tropeço e na primeira rodada do Brasileirão bateu o Inter, em casa, por 2 a 0.

“O Brasileiro sempre é difícil. Cada jogo é uma história. Não é porque perdemos para o Corinthians que vamos perder agora. Não tem como saber o que vai acontecer”, disse o lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

Para a partida, o técnico Ney Franco ainda não contará com os atacantes Victor Andrade e Rildo, pois ambos se recuperam de lesão muscular. O elenco chegou em São Paulo na terça-feira e o treinador relacionou 23 jogadores.