Chapecoense busca vitória contra time chileno para avançar na Sul-Americana

A Chapecoense entra em campo nesta terça-feira pela classificação na Copa Sul-Americana. Na partida de volta da primeira fase, o time catarinense recebe o chileno Unión La Calera, a partir das 21h30, na Arena Condá, pensando apenas na vitória.

Esse é o único resultado que classifica a Chapecoense para a segunda fase sem a necessidade dos pênaltis, o que vai ocorrer em caso de empate sem gols. Como a partida no Chile terminou em 0 a 0, o Unión La Calera tem a vantagem do empate com gols.

O último treinamento antes do jogo, que deve atrair bom público, foi realizado na tarde desta segunda-feira com os portões fechados para a imprensa. O técnico Claudinei Oliveira não deu pistas, mas a tendência é que mantenha a mesma formação que empatou sem gols o duelo com o Figueirense, no último sábado, pelo Campeonato Catarinense.

“A gente espera contar com o apoio do nosso torcedor. Ano passado, no momento mais difícil, estiveram ao nosso lado. Esse jogo não tem outro. Quem resolve é o jogador, mas se o torcedor vier com a gente as coisas ficam mais fáceis”, convocou Claudinei, que tem os desfalques dos volantes Amaral e Augusto, além do atacante Aylon.

O Unión La Calera chega embalado depois de ter estreado no Campeonato Chileno com vitória sobre o Palestino, por 2 a 0, na última sexta-feira. A delegação embarcou para Chapecó no domingo e o técnico Francisco Meneghini deve mandar a campo o mesmo time do jogo de ida contra a Chapecoense.