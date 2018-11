Ceará encara confronto direto para ficar mais distante da zona de rebaixamento

O Ceará enfrenta o Sport nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de vencer o confronto direto pela briga para fugir da zona de rebaixamento. Ambos estão em alta e vêm de duas vitórias seguidas na competição.

Nas duas últimas rodadas, o Ceará superou dois clubes mineiros. Fez 2 a 0 no Cruzeiro, em Belo Horizonte, e 2 a 1 contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza. O time tem 37 pontos e ainda continua preocupado em permanecer na elite em 2019.

“Tem gente falando que vamos lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Não tem nada disso. Nós queremos atingir nosso objetivo que é a permanência na Série A”, assegurou o técnico Lisca, que assumiu o time na 12.ª rodada na última posição.

O treinador tem três desfalques. O lateral-direito Samuel Xavier tem vínculo com o Sport e, por isso, não será utilizado; o volante Richardson levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática; e o atacante Juninho Quixadá está vetado porque sofreu uma lesão no tendão do adutor da coxa direita. Ele não deve mais voltar ao time nesta temporada.

Além disso, o atacante Leandro Carvalho sentiu uma entorse e passou a ser dúvida. Ele não treinou na última sexta-feira, mas viajou com a delegação para o Recife e vai ser avaliado somente antes do jogo. Éder Luis e Felipe Azevedo são opções para o ataque. O técnico não confirmou as mudanças, mas Fabinho, volante de origem, deve ser o lateral-direito e Pedro Ken deve entrar no meio de campo.