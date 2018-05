Ceará aposta no pé quente do técnico Jorginho para afastar crise contra o Grêmio

O Ceará vive o seu pior momento na temporada, tanto que o técnico Marcelo Chamusca foi demitido no último final de semana após a derrota para o Vitória, em Salvador. O substituto é o técnico Jorginho, que faz a sua estreia neste domingo contra o Grêmio, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com três pontos, o time ainda não venceu e está na 19.ª e penúltima posição, só na frente do Paraná, que tem dois.

E, se depender dos números de Jorginho, o Ceará tem tudo para amenizar a crise, que se agravou na última quarta-feira mesmo com a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, quando torcedores tentaram agredir o meia Reina na saída da Arena Castelão após o empate sem gols diante do CRB. O clima é tenso.

Em estreias, o novo treinador alvinegro tem seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas. “Em toda mudança de treinador há a necessidade de motivar os jogadores, mostrar que eles têm valor. É um trabalho que a gente desenvolve na conversa. Não adianta se lamentar pelo que já aconteceu”, analisou Jorginho, que acompanhou o jogo contra o CRB das tribunas. Na ocasião, o auxiliar Daniel Azambuja comandou o time de forma interina.

Sem muito tempo para treinar, Jorginho não deve realizar mudanças radicais. O lateral-esquerdo Rafael Carioca está novamente à disposição depois de cumprir suspensão automática na derrota diante do Vitória. Ele briga pela vaga com Romário. O volante Naldo pode aparecer na vaga de Juninho, deixando o time mais compacto e forte na marcação.