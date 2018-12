CBF realizará sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil de 2019 no próximo dia 13

A temporada 2018 mal acabou e a CBF já revelou que sorteará os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2019 no próximo dia 13, uma quinta-feira. A entidade anunciou que a cerimônia acontecerá em sua sede, no Rio, a partir das 20 horas.

A primeira fase da Copa do Brasil é realizada em jogo único, com mando de campo do time de posição inferior no ranking de clubes da CBF. Na etapa seguinte, também em confronto único, os mandos são definidos no sorteio que será realizado na quinta da semana que vem.

Atual bicampeão do torneio, o Cruzeiro entra na competição apenas nas oitavas de final, assim como todos os participantes da Libertadores – Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG -, o Atlético-PR, sétimo colocado do Brasileirão, o Sampaio Corrêa, campeão da Copa Nordeste, o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Fortaleza, vencedor da Série B.

Em 2019, a Copa do Brasil chegará à sua 31.ª edição da história. Além de ter vencido as últimas duas, o Cruzeiro é o maior campeão do torneio, com seis troféus, seguido por Grêmio, com cinco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, com três. Fluminense, Vasco, Santos, Internacional, Sport, Atlético-MG, Criciúma, Juventude, Paulista e Santo André venceram uma vez cada.