CBF pode entrar com representação na Fifa contra arbitragem na estreia do Brasil

A CBF vai se pronunciar nas próximas horas sobre a polêmica arbitragem do mexicano César Ramos e pode até fazer uma representação na Fifa. A revolta é contra a não marcação de falta do meia Zuber no zagueiro Miranda, no lance do gol da Suíça no empate por 1 a 1 com a seleção brasileira, domingo, em Rostov, pelo Grupo E da Copa do Mundo. A indignação também é com a Fifa, que avaliou como boa a atuação de Ramos.

Uma reunião ocorre neste momento na Rússia para definir qual atitude tomar. A princípio, o Brasil iria aceitar normalmente o erro cometido pelo mexicano, como fato que poderia ocorrer em uma partida de futebol. Mas a decisão da Fifa em avalizar o desempenho da arbitragem pode mudar este quadro.

Os brasileiros também reclamaram de um pênalti no atacante Gabriel Jesus, que teria sido puxado por um zagueiro dentro da área, no segundo tempo. Mas o próprio técnico Tite entendeu ser sido este um lance interpretativo.

A cúpula da CBF e mesmo a comissão técnica da seleção sentiram-se desconfortáveis pelo fato de os responsáveis pelo sistema de arbitragem de vídeo terem instruído César Ramos a validar o gol de Zuber, por entenderem que o lance foi legal, apesar de as imagens mostrarem claramente o suíço empurrando o brasileiro. E com o anúncio pela Fifa de que o gol foi legal, passou-se a cogitar uma reclamação formal na entidade que comanda o futebol mundial.