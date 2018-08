CBF nega pedido do Flamengo para adiar jogo contra Corinthians na Copa do Brasil

A CBF negou nesta quinta-feira o pedido do Flamengo para adiar o duelo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O time carioca queria mudar a data do jogo de ida, do dia 12 de setembro para o dia 19, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O objetivo do clube carioca era contar com Lucas Paquetá e Cuéllar para a primeira partida do confronto. Na data estipulada inicialmente, e mantida pela CBF, a dupla desfalcará os cariocas porque foram convocados para amistosos da seleção brasileira e da Colômbia.

Extraoficialmente, o Corinthians se mostrou contrário à mudança. Na visão da diretoria do clube paulista, a concordância abriria um precedente perigoso e seria incoerente com outras situações recentes em que o calendário de clubes foi prejudicado pelos jogos da seleção. Além disso, o rival seria reforçado com a volta de dois titulares.

“A CBF não considerará qualquer pedido de alteração de datas da Copa do Brasil por entender que o calendário do futebol brasileiro, publicado ainda em setembro de 2017, deve ser cumprido a despeito de resultados ocasionais ocorridos em outras competições, cujas datas já integram e são respeitadas pela agenda nacional”, disse a entidade, em nota.

O segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Corinthians será no dia 26, na arena do clube paulista. A outra semi vai reunir Palmeiras e Cruzeiro, com os jogos nas mesmas datas.