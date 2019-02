CBF divulga tabela da 2ª fase da Copa do Brasil; Corinthians joga nesta quarta

Com a definição dos quatro últimos classificados à segunda fase da Copa do Brasil na noite de quinta-feira, o departamento técnico da CBF divulgou nesta sexta a tabela com dias e horários dos 20 confrontos da nova etapa da competição. Os duelos, em jogo único, estão espalhados em oito datas nas próximas três semanas.

A fase será aberta nesta terça-feira, às 19h15, com o duelo paranaense entre Londrina e Paraná, no estádio do Café, em Londrina (PR). O dia seguinte terá mais quatro confrontos e os destaques ficam para Corinthians, que encara em casa o Avenida-RS, o Vasco, que viaja até Vitória para enfrentar o Serra-ES, e o clássico pernambucano entre Santa Cruz e Náutico, no estádio do Arruda, no Recife.

Outro clube grande do Rio de Janeiro, o Botafogo entrará em campo no próximo dia 27, uma quarta-feira, contra o Cuiabá-MT, no estádio do Engenhão, na capital carioca. O rival Fluminense só jogará no dia 6 de março, quarta-feira de Cinzas, contra o Ypiranga-RS, no Maracanã.

A segunda fase será encerrada no dia 7 de março com três partidas, sendo que a última, a partir das 21h30, terá o Santos contra o América-RN, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Para esta nova etapa da Copa do Brasil, o mando de campo foi sorteado previamente pela CBF e não há mais a vantagem do empate para o clube visitante, como aconteceu na primeira fase por ter melhor ranking. Em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida na disputa por pênaltis.

Os 40 clubes restantes buscam as cinco vagas que faltam para completar as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta fase já estão garantidos os oito times que se classificaram à Copa Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR), mais Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (vencedor da Copa Norte) e Fortaleza (campeão da Série B do Campeonato Brasileiro).

Confira a tabela da 2.ª fase da Copa do Brasil:

19/02 (terça-feira)

19h15

Londrina-PR x Paraná-PR

20/02 (quarta-feira)

19h15

Luverdense-MT x Figueirense-SC

21h30

Corinthians-SP x Avenida-RS

Santa Cruz-PE x Náutico-PE

Serra-ES x Vasco-RJ

21/02 (quinta-feira)

19h15

Criciúma-SC x Oeste-SP

21h30

Goiás-GO x CRB-AL

26/02 (terça-feira)

21h30

Atlético Cearense-CE x Atlético-GO

27/02 (quarta-feira)

15h30

Bragantino-PA x Aparecidense-GO

19h15

Foz do Iguaçu-PR x Ceará-CE

20h30

URT-MG x Vila Nova-GO

21h30

Botafogo-RJ x Cuiabá-MT

28/02 (quinta-feira)

19h15

Tombense-MG x Botafogo-PB

21h30

Juventude-RS x América-MG

06/03 (quarta-feira)

19h15

Santa Cruz-RN x Bahia-BA

21h30

Fluminense-RJ x Ypiranga-RS

Mixto-MT x Chapecoense-SC

07/03 (quinta-feira)

19h15

Avaí-SC x Brasil-RS

20h30

ABC-RN x Moto Club-MA

21h30

Santos-SP x América-RN