CBF confirma Fla-Flu no Mané Garrincha

A Diretoria de Competições da CBF comunicou nesta terça-feira a mudança do palco do clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O compromisso, que está marcado para 7 de junho, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Inicialmente, o duelo estava agendado para o Maracanã. Mas o Fluminense, o mandante do clássico, optou pela alteração, em decisão que teve a anuência do Flamengo e também das federações de futebol do Distrito Federal e do Estado do Rio de Janeiro.

O duelo de 7 de junho será o terceiro Fla-Flu da temporada, sendo que nenhum deles foi disputado no Maracanã. Em 24 de fevereiro, o Fluminense goleou o rival por 4 a 0 na Arena Pantanal. Depois, em 22 de março, o clássico terminou empatado em 1 a 1 no Engenhão, resultado que garantiu o time das Laranjeiras na decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Com sete jogos disputados, Flamengo e Fluminense fazem boa campanha no Brasileirão. O Flamengo é o líder do torneio com 14 pontos, logo à frente do rival, que ocupa a segunda posição, com 13 e em vantagem nos critérios de desempate em relação a Atlético Mineiro e São Paulo.