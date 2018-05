CBF anuncia liberação para uso no Brasileirão de ‘suplentes’ convocados para Copa

A CBF emitiu comunicado na tarde desta sexta-feira informando que todos os 12 jogadores “suplentes” de uma lista inicial de 35 pré-convocados para a disputa da Copa do Mundo estão aptos a disputar os jogos do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O comunicado acontece na véspera do início da sétima rodada do torneio.

“Conforme o plano original, informado por ocasião da convocação oficial, a CBF encaminhou nesta data (25 de maio) à Fifa a lista final dos 23 atletas que atuarão na Copa do Mundo pela seleção brasileira”, diz o texto da confederação. “A CBF informa também que os 12 atletas adicionais constantes na pré-lista (35 jogadores) estão em condição de jogo por seus clubes nas competições que estejam disputando.”

A polêmica veio à tona na quarta-feira, quando o Palmeiras soube horas antes da partida diante do América-MG, pela Copa do Brasil, que não poderia escalar o atacante Dudu porque ele também havia sido pré-convocado. Até então, o clube paulista não sabia da situação.

Assim, nenhum clube corre o risco de ficar desfalcado de última hora por um problema “burocrático”. É o caso também do zagueiro Dedé, que está na lista de suplentes definida por Tite, mas que poderá jogar pelo Cruzeiro na rodada do fim de semana.

A Fifa veta a participação dos 35 jogadores inscritos para a Copa em partidas de futebol realizadas a partir da última segunda-feira. A exceção está na final da Liga dos Campeões e nos jogos da Copa Libertadores – a Conmebol pediu autorização com antecedência. A CBF perdeu o prazo para solicitar a mesma autorização, mas alega que a data era anterior à divulgação dos convocados. Mas agora o impasse está resolvido e eles poderão defender seus times no Brasileirão.