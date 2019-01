CBF anuncia empresa como patrocinadora da seleção

Foto: Lucas Figueiredo - CBF

A CBF anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo com a Semp TCL de patrocínio para seleções masculina e feminina do Brasil. O acordo com a empresa do setor de eletroeletrônicos é válido pelo período de três anos e engloba as equipes principais e de base.

“É um orgulho para a seleção ter este novo patrocinador, uma marca que já nos acompanha em outros projetos há mais tempo e que sempre se mostrou inovadora em suas iniciativas. Vamos trabalhar juntos para trazer bons frutos ao futebol brasileiro e novidades ao torcedor da seleção”, afirmou Rogério Caboclo, diretor executivo de gestão e presidente eleito da CBF.

Em nota, a CBF explicou que o acordo permite a exploração em campanhas publicitárias da empresa de ativos da seleção, como símbolos, uniformes e mascote, além do desenvolvimento de produtos personalizados da seleção. A marca da Semp TCL também será exposta no backdrop de entrevistas coletivas e placas de publicidade em treinamentos da seleção. E a empresa deve criar conteúdos da seleção para os seus produtos.

A Semp TCL era parceira há algum tempo ds CBF, patrocinando os uniformes do árbitros há quatro anos. Além disso, expôs sua marca na cabine do VAR durante a edição de 2018 da Copa do Brasil. “Essa parceria nos faz alcançar o topo da realização, dentro e fora de campo, coroando novos momentos para o esporte e a indústria no Brasil”, disse o presidente da Semp TCL, Ricardo Freitas.