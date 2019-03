Cavalieri admite ‘situação delicada’ do Botafogo, mas confia em reação

Eliminado precocemente nas Taça Guanabara, o Botafogo largou com um ponto nas primeiras duas rodadas da Taça Rio. A classificação para as semifinais do segundo turno está em risco e, com isso, o sonho de defender o título estadual também fica ameaçado. O experiente Diego Cavalieri sabe disso, mas considerou que a reação ainda é possível.

“Precisamos ter esse título da Taça Rio para podermos continuar sonhando, já que pela classificação geral é mais delicado. A gente sabe que é uma situação delicada e que precisamos de vitórias para continuarmos sonhando. Todos estão conscientes da importância desses jogos e nosso foco está diante do Madureira. Serão quatro difíceis jogos, mas temos que pensar passo a passo”, declarou nesta quarta-feira.

Contratado para esta temporada, Cavalieri estreou com a camisa do Botafogo justamente no último fim de semana, na derrota para o Volta Redonda. O resultado não foi o esperado, mas o goleiro garantiu que ficou satisfeito com seu próprio desempenho.

“A gente tem consciência do que fazemos dentro de campo. Claro que assistindo pela televisão você vê alguns detalhes. O resultado não foi o esperado, mas dentro das adversidades e por estar quatorze meses parado foi importante. Não fui tão exigido dentro do jogo. Tive uma boa defesa e acredito que dentro do jogo foi um saldo positivo”, apontou.

O goleiro comentou ainda sobre a oportunidade de substituir Gatito Fernández, afastado por uma lesão na mão. “A gente reapresentou ontem e ele (Gatito) fez um trabalho físico à parte. Sei por que fui contratado aqui e venho trabalhando para sempre corresponder. Venho trabalhando fora de campo também, temos um grupo jovem e isso acaba ajudando. Cabe a nós trabalharmos para correspondermos dentro de campo quando formos exigidos.”