Cauê diz que aproveitou para comemorar ‘junto com meu time’

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cauê Macris (PSDB), de Americana, afirmou nesta segunda-feira (22), em nota, que aproveitou “para comemorar o campeonato junto com meu time” ao comentar a presença dele na entrega da taça de campeão paulista ao Corinthians, na tarde de domingo (21), na Arena Corinthians, onde o time da casa venceu o São Paulo por 2 a 1.

Foto: Jales Valquer / Framephoto / Estadão Conteúdo

Além da entrega da taça, o deputado estadual ajudou o goleiro Cássio, capitão do clube, a erguer o troféu, o que chamou a atenção do próprio jogador. “Eu não vi [que era um político], só vi que tinha uma pessoa puxando a taça, e eu puxava para erguer e tinha uma pessoa. Eu não sabia. Geralmente eles me dão a taça e eu ergo. Mas eu não sabia quem era. Vi depois que era um político, li em algum site. O que interessa é que o Corinthians foi campeão, todo mundo ergueu a taça e saiu feliz da Arena”, disse o goleiro nesta segunda-feira.

O atacante Vagner Love também questionou a presença de políticos na cerimônia após a partida – além de Cauê, o senador Major Olímpio (PSL) também participou da entrega da premiação. “Eu fico boladão, velho. Fico bolado com essa parada aí. Quem tem que estar ali é a gente, os amigos, família, os companheiros que ralam no dia a dia. Mas entrou ali, participou, levantou o troféu… Não sei quem é, mas tenho certeza de que o cara é corintiano, torceu e ficou feliz pelo título, isso também é importante”, declarou.

Confira a nota completa de Cauê Macris enviada ao LIBERAL:

Fui convidado pela federação paulista de futebol para acompanhar o jogo e fazer a premiação, igualmente fiz no ano passado também na final Corinthians x Palmeiras. Claro que sou corintiano e aproveitei para comemorar o campeonato junto com meu time.