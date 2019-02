Categoria Jovens tem mais quatro partidas neste sábado

A categoria Jovens da Copa Mac Sac, disputada nos gramados da Sede Náutica do Rio Branco, em Americana, tem neste sábado a sua terceira rodada, com a realização de quatro partidas, todas elas no período da tarde.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os primeiros jogos do dia são L&L Express / Bar Rio Branco contra o time do Next, no campo 1, e Viel Seguros / Trevilub Lubrificantes diante do Restaurante Jandaia, no campo 2, sendo que ambos têm início às 15h.

Às 16h, entram em campo e completam a rodada mais quatro equipes. O Via Direta / Yupi Kids joga contra o Vidromania, enquanto o Lima & Silva / DM Treinamentos mede forças com o Alumaquinas.

Sênior. Além disso, na noite da última quinta-feira, outras cinco partidas marcaram a realização da terceira rodada da categoria Sênior, com destaque para a goleada do time do Agro Pet Mundo Animal sobre o Amantex Confecções / TH Pinturas, pelo placar de 7 a 3.

Categoria Jovens

15h L&L Express / Bar Rio Branco X Next

Viel Seguros / Trevilub Lubrificantes X Restaurante Jandaia

16h Via Direta / Yupi Kids x Vidromania

Lima & Silva / DM Treinamentos X Alumaquinas

Categoria Sênior

Duarte Jr. Imobiliária / Toco Representações 5 x 2 Novo Engenho

Escritório Lex 2 x 4 Etiquetas Americana / Microgestão Sistemas

Casa Games / Z Sport 2 x 4 Auto Escola São Vito / Max Imóveis

Gran Plus Affinity / Casa do Construtor 3 x 2 Posto Sete / Auto Elétrica Brasil

Agro Pet Mundo Animal 7 x 3 Amantex Confecções / TH Pinturas