Cássio volta a treinar com bola e reforçará o Corinthians contra o Grêmio

O goleiro Cássio voltou a treinar nesta sexta-feira, após tratar nos últimos dois dias de uma tendinite no ombro direito. O capitão do Corinthians participou normalmente da atividade e deve encarar o Grêmio no domingo, em Porto Alegre, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura realizou um trabalho tático de titulares contra reservas. O lateral-direito Fagner foi poupado, mas não deve ser problema para o jogo. Emerson Sheik, que está suspenso da partida fora de casa, também não treinou. Ele apareceu somente ao final para ser homenageado pelos jogadores e conceder a última entrevista coletiva antes da aposentadoria.

Além de Sheik, Jair não poderá escalar Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel será o substituto. A partida marcará também a despedida do meia Danilo do Corinthians. O veterano de 39 não terá o contrato renovado e vai procurar outro clube para atuar a partir da próxima segunda-feira.

A intenção do meio-campista é atuar por mais uma temporada. Ele disse que “seria um sonho voltar a trabalhar no Corinthians” – não se sabe se como dirigente ou auxiliar técnico. Danilo, no entanto, começará o jogo de despedida no banco de reservas. Jair Ventura deve escalar a equipe com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero.

Livre do rebaixamento, o Corinthians entrará em campo para conseguir vaga na Copa Sul-Americana. Uma vitória simples garante o time matematicamente na competição sem ter que depender de outros resultados.