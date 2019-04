Cássio comemora boa atuação e vaga: ‘Tenho de estar preparado para defender’

Destaque na classificação do Corinthians sobre o Santos nos pênaltis, nesta segunda-feira, o goleiro Cássio comemorou a boa atuação no Pacaembu, onde disse se sentir em casa e já está de olho na decisão do Campeonato Paulista com o São Paulo.

“Tem jogos que não vem uma bola. Mas quando vem tenho de estar preparado para defender e ajudar minha equipe. Saio feliz, fico feliz por ter me entregado 100% e sair com a classificação”, disse.

Cássio fez grandes defesas. Enquanto o Corinthians não saía de sua intermediária, o goleiro tratou de segurar as investidas do Santos. Ele conseguiu segurar o 0 a 0 no marcador até os 40 minutos do segundo tempo. Foi quando veio o cabeceio à queima roupa de Gustavo Henrique, que garantiu o 1 a 0 para o adversário e levou a decisão para os pênaltis.

“Conseguimos chegar a mais uma final isso é o mais importante”, comentou e na sequência disse sobre a sensação de atuar como visitante no Pacaembu. “É estranho ver a torcida adversária, mas passa um filme quando pisa no gramado, ótimo gramado, por sinal. Hoje choveu muito. Lógico que aqui só vamos ter histórias boas para relembrar”, emendou.

No Pacaembu, Cássio ajudou o Corinthians a conquistar a Libertadores em 2012. Eliminar o Santos nesta segunda-feira garantiu ao time a possibilidade de erguer pela terceira vez consecutiva o troféu de campeão paulista, algo que o clube não consegue há 80 anos.

Na decisão o time alvinegro enfrentará o São Paulo, com o jogo de volta em Itaquera – a Federação Paulista de Futebol definirá datas e horários na quarta-feira, provavelmente às 16 horas dos próximos dois domingos.

“O São Paulo é completamente diferente do que enfrentamos na primeira fase. Sabemos o quanto é difícil. Vamos nos preparar. Temos tempo para melhorar. Vamos comemorar a classificação e a partir de amanhã vamos fazer o melhor para trazer mais um título para Itaquera”, finalizou.