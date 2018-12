Casemiro fica fora de treino e volta a desfalcar o Real Madrid

Ainda não será neste fim de semana que o Real Madrid voltará a contar novamente com Casemiro. O volante brasileiro ficou de fora do treino desta sexta-feira e será desfalque da equipe na partida contra o Valencia, no sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid não fornecer informações sobre o estado físico do brasileiro. Segundo o clube, ele e Nacho Fernández, que também ficou de fora da atividade desta sexta, “continuam con seus processos de recuperação”.

Casemiro está afastado dos gramados há mais de duas semanas, graças a uma lesão no tornozelo, que inclusive o tirou dos dois amistosos da seleção brasileira, contra Uruguai e Camarões. O problema físico tornou o volante baixa nas últimas rodadas do Espanhol e também da partida contra a Roma, nesta semana, pela Liga dos Campeões.

O clube de Madri não apontou uma estimativa de tempo para o retorno do jogador. Se não voltar na próxima rodada, Casemiro se tornará dúvida para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado a partir do dia 12 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.