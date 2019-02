Casa do Construtor joga sem riscos no Veteranos

O Casa do Construtor entra em campo nesta sexta-feira (15) e, independentemente do resultado, continuará na liderança do Campeonato de Minicampo do Clube Veteranos. A equipe terá pela frente o Los Hermanos, às 20h30, pela quinta rodada da categoria Sênior.

O Casa do Construtor é a equipe de melhor campanha entre todas as categorias, a única com 100% de aproveitamento. O time tem 12 pontos, cinco a mais que o Los Hermanos, segundo colocado na classificação. Mesmo em caso de derrota, então, o Casa do Construtor ficará com dois pontos de vantagem para o rival. Foto: Clube Veteranos / Divulgação

Líder da categoria Intermediária, o Ecosu Sucatas joga neste sábado (16), às 15h45, contra o Z Sport. Na classe Master, a primeira posição está ocupada pelo Hitscolor, que enfrenta o Acapulco nesta sexta, às 19h15.

IATE. No Iate Clube, este fim de semana será movimentado pela segunda rodada do Campeonato Milton Chaves Marcelino. Haverá a estreia do Vistoria/Decdecor, que folgou na abertura da competição. O time encara o Peptan neste sábado, às 15h30. Primeiro colocado, o Têxtil PBS medirá forças com o New Sport, neste domingo (17), às 10 horas.

No Flamengo e no Clube do Bosque, os torneios internos de futebol começam na próxima semana, de acordo com as respectivas instituições.

CLUBE VETERANOS

5ª rodada do Campeonato de Minicampo

Sexta (15/02)

19h15 Hitscolor x Acapulco (Master)

20h30 Help Parafusos x Distema Decorações (Master)

19h15 Posto São Vito x Proar/Big Mec (Sênior)

20h30 Los Hermanos x Casa do Construtor (Sênior)

Sábado (16/02)

15h45 Ecosu Sucatas x Z Sport (Intermediária)

15h45 Net D&G x Optilar Óptica (Intermediária)

17h00 Supermercados Pérola x São Lucas Saúde (Intermediária)

18h00 Stock do Chopp x Joia Calçados (Intermediária)

17h00 Gonzaga Engenharia x Galmar (Master)

18h00 Tabatex Têxtil x Rodonaves Transportes (Master)

17h00 Bar do Zé Carlos x Odonto Minas (Sênior)

18h00 Microgestão Sistemas x Hidrosol (Sênior)

IATE CLUBE

2ª rodada do Campeonato Milton Chaves Marcelino

Categoria Livre

Sábado (16/02)

15h30 Vistoria/Decdecor x Peptan

16h30 Guip Veículos x Z Sport

17h30 Millenium/Zucollors x Orion Cores

Domingo (17/02)

9h00 Asa Vita x Instituto Odair Dias/Ponto Visão

10h00 New Sport x Têxtil PBS