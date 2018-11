Carneiro sofre estiramento e será desfalque no São Paulo

As más notícias parecem não ter fim no São Paulo. Depois de anunciar no domingo a demissão de Diego Aguirre, nesta segunda-feira o clube informou que o atacante Gonzalo Carneiro teve detectado um estiramento muscular na coxa direita. Não há um prazo estipulado para o seu retorno, mas ele começará imediatamente a recuperação fisioterápica no Reffis.

Titular nos últimos quatro jogos e com participação nos últimos oito, o centroavante sofreu a lesão aos 24 minutos do primeiro tempo do clássico de sábado contra o Corinthians, em Itaquera, que terminou empatado em 1 a 1. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

Contratado no início de abril do Defensor Sporting-URU, o jogador chegou ao clube em meio a um processo de recuperação de uma pubalgia. Estreou apenas em julho, mas vem sofrendo com lesões musculares frequentes. Até aqui, disputou 15 partidas e marcou um gol.

O São Paulo se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, já sob o comando de André Jardine, que foi promovido a auxiliar de Aguirre quando o uruguaio desembarcou no clube, em março. O ex-treinador do time sub-20 estará no banco de reservas nos cinco jogos restantes da temporada, a começar pelo duelo contra o Grêmio, nesta quinta, às 19h, no Morumbi. Os gaúchos tomaram a quarta posição dos paulistas na tabela do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Ambos têm 58 pontos, mas os gremistas contam com uma vitória a mais (16 a 15).