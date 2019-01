Carneiro pediu desculpas para elenco do São Paulo

O atacante Gonzalo Carneiro pediu desculpas ao elenco do São Paulo por não ter se apresentado para a concentração antes da vitória sobre o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista. A revelação foi feita pelo volante Hudson, capitão da equipe na ausência de Hernanes.

“A gente entende a insatisfação por não jogar, querer estar sempre entre os 11, mas nem sempre é possível. O importante é o profissionalismo. Já conversamos com ele, ele já pediu desculpas. Esperamos que não aconteça novamente, que todo mundo tenha uma cabeça só para o bem do São Paulo”, afirmou o volante em entrevista à Fox Sports. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

Gonzalo estava relacionado para a partida do último sábado, mas não apareceu na concentração. Na segunda-feira, ele se reapresentou no CT da Barra Funda e se reuniu com a diretoria. Por causa do ato de indisciplina, foi multado em 40% dos salários.

Mesmo com a punição, o clube não pretende negociar o uruguaio, pois avalia que poderá ser aproveitado ao longo da temporada. Ele tem chances de ser relacionado para o jogo contra o Novorizontino, às 21h de quinta-feira, fora de casa. O jogador está no São Paulo desde abril do ano passado e estreou três meses depois em função de um problema no púbis.

RECUPERAÇÃO DE ROJAS – Ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, Rojas acompanhou o treino do São Paulo na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. “Foi uma vitória importante. Era fundamental começar assim. Deu vontade de jogar com os meus companheiros, mas ainda tenho muitas etapas de recuperação pela frente (risos)”, disse o equatoriano sobre a estreia com vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol.

Rojas rompeu o tendão patelar do joelho direito na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo contra o Vitória, em Salvador. No momento, ele tem feito exercícios fisioterápicos em dois períodos e já faz atividades na piscina. “Tenho me recuperado bem, sem dores, e aproveitei para matar a saudade do campo”, disse o atacante.