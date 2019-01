Carlos Eduardo se diz fã de Goulart e mira exemplo de Keno no Palmeiras

O atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que quer repetir o sucesso de Keno no clube. Recém-contratado para esta temporada, o jogador de 22 anos deixou o Pyramids, do Egito, para se apresentar ao técnico Luiz Felipe Scolari e ter a oportunidade de ser colega de Ricardo Goulart, nome que tinha como exemplo no seu início de carreira.

Goulart e Carlos Eduardo surgiram no mesmo clube, o Goiás, e agora se encontram no Palmeiras. “Ele é um cara que acompanhei de perto quando eu estava na base do Goiás e ele estava no profissional, se destacando muito. Claro que ele está muito acima de mim, com certeza. É um cara que vai ajudar muito o clube, e eu vou tentar ajudar também”, afirmou o atacante sobre o reforço trazido nesta terça por empréstimo.

Carlos Eduardo fez amizade no Egito com outro jogador conhecido da torcida do Palmeiras. Keno foi seu companheiro de clube e é um exemplo para o jovem reforço, que buscará repetir o sucesso do colega. “Ele é um jogador que eu vivia na casa dele no Egito, a gente se aproximou muito, virou irmão mesmo. É um profissional excelente. Estou muito feliz de estar aqui e por ele ter me orientado”, explicou.

O reforço palmeirense assinou contrato por cinco temporadas e disputará vaga de titular no ataque na vaga deixada por Willian, em recuperação de cirurgia no joelho direito. No primeiro jogo-treino da temporada, quem acabou escalado no setor foi Felipe Pires. O elenco fez treinamentos nesta terça pela manhã e depois na parte da tarde. Ambos foram fechados à imprensa.