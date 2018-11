Carlos Augusto se apresenta à seleção sub-20 e Avelar deve ter nova chance

A diretoria do Corinthians optou por não pedir a liberação do lateral-esquerdo Carlos Augusto da seleção brasileira sub-20. Com isso, o time alvinegro deverá ter novamente Danilo Avelar na posição no duelo com o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Augusto começou em campo no empate contra o São Paulo por 1 a 1 no último sábado. O jogador recebeu elogios do técnico Jair Ventura após a partida. No entanto, deverá desfalcar a equipe nos próximos dois jogos por causa da convocação. O time nacional fará dois amistosos com a Colômbia nos dias 15, em Belo Horizonte, e 20 de novembro, em Goiânia, como preparação para o Sul-Americano, em janeiro, no Chile.

Além da partida contra o Cruzeiro, Carlos Augusto ficará de fora do jogo contra o Vasco, em casa, pela 35ª rodada. Ainda é dúvida para o duelo com o Atlético-PR, fora, já que acontecerá no dia 21, dia seguinte do segundo amistoso.

Avelar é um dos jogadores que a torcida mais tem criticado nas últimas rodadas. No entanto, desde que chegou, em julho, vem sendo titular. Ele fez 26 jogos pelo Corinthians no total e marcou dois gols, ambos sob o comando de Jair Ventura.

A posição é uma das principais carências do atual elenco, já que Juninho Capixaba, contratado no início do ano, não conseguiu uma boa sequência no time e foi emprestado ao Grêmio. O jogador é um dos que pode ter uma nova oportunidade no Corinthians na próxima temporada.

Outro jovem que agradou Jair Ventura no clássico foi o volante Thiaguinho. A boa atuação do atleta de 21 anos, que entrou no segundo tempo quando o time estava com um a menos, pode ser o primeiro início de novidade para a partida contra o Cruzeiro. Isso porque Gabriel não tem agradado na posição, Douglas se recupera de problema muscular e Ángelo Araos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.