Carille testou 12 formações diferentes no ataque corintiano em 18 jogos

O técnico Fábio Carille ainda não tem definido o ataque titular do Corinthians para a sequência da temporada 2019. Em 18 partidas disputadas no ano, o treinador testou 12 formações diferentes no trio ofensivo.

Foram dez jogadores que se revezaram na frente. As mudanças aconteceram por motivos diferentes. Mas seja por lesão, para poupar atletas ou por opção técnica, o fato é que Carille ainda não está satisfeito com o ataque, pouco produtivo até agora: são apenas 22 gols até aqui.

A formação preferida de Carille é com Pedrinho, Gustavo, o Gustagol, e Clayson. Esse trio atuou junto por três partidas, mas a lesão do centroavante, o artilheiro da equipe na temporada, e até então único titular absoluto na frente, obrigou o treinador a fazer novas mudanças.

O problema no joelho esquerdo do jogador abriu a disputa na posição. Boselli se beneficiou, fez cinco jogos seguidos como titular, mas passou todos eles em branco. Nesse período, Vagner Love cresceu de rendimento e conseguiu um lugar na equipe. A maratona de partidas também forçou Carille a revezar os jogadores. Com isso, Ramiro também ganhou uma oportunidade recentemente.

Algumas apostas do início do ano perderam espaço nos últimos jogos. Mateus Vital, André Luis e Gustavo Mosquito, por exemplo, serão reservas na próxima partida. Boselli está em tratamento de um problema no joelho esquerdo e também não deve ter condições de jogo.

Para o duelo com a Ferroviária quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, Carille tem quatro candidatos para três vagas: Pedrinho, Clayson, Vagner Love e Gustagol estão na disputa. Outra briga a ocorre por uma vaga no meio-campo. Sornoza, titular no domingo, pode perder espaço para Jadson. O equatoriano, no entanto, também poderia surgir como opção para compor o ataque.

Confira as variações de Carille no ataque corintiano na temporada:

3 jogos: Pedrinho, Gustagol e Clayson:

2 jogos: Vagner Love, Boselli e Clayson

Mateus Vital, Boselli e Vagner Love

Sornoza, Gustagol e Vagner Love

Sornoza, Gustagol e André Luis

1 jogo: Pedrinho, Vagner Love e Clayson

Ramiro, Boselli e Clayson

Pedrinho, Boselli e Vagner Love

Pedrinho, Boselli e Clayson

Sornoza, Gustagol e Mateus Vital

Ramiro, Boselli e Mateus Vital

Mateus Vital, Gustagol e Mosquito