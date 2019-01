Carille testa zaga titular e Boselli se destaca pelo alto

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a semana que terá o duelo com o Red Bull na quarta-feira, em casa, e o clássico contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, ambos pelo Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille contou em campo com os jogadores que não começaram a partida com a Ponte Preta pela terceira rodada do Estadual.

O treinador comandou uma atividade específica de posicionamento do setor defensivo. Sem o lateral-esquerdo Danilo Avelar, poupado por desgaste, formou uma linha com Fagner, Manoel, Henrique e Léo Santos. Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Na sequência, os jogadores participaram de um treino tático. O destaque foi o atacante paraguaio Sergio Díaz, recuperado de dores no joelho direito. Ele fez quatro gols no trabalho. Mauro Boselli também esteve em campo e marcou uma vez. Logo depois, participou de uma atividade de bola aérea e mostrou bom desempenho.

Carille deve esboçar nesta terça-feira o time que enfrentará o Red Bull. A tendência é que Gustavo siga no comando do ataque e o treinador forme pela primeira vez a dupla de zaga que vê como titular, com Manoel e Henrique. O volante Ralf, recuperado de problema muscular, deve ficar à disposição e disputa uma vaga com Richard.

O Corinthians alcançou no último sábado a primeira vitória após o retorno de Carille ao bater a Ponte Preta, em casa, por 1 a 0. O resultado levou o time aos quatro pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás do Bragantino, que tem cinco.