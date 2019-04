Carille tenta acalmar ânimos e colocar Gustavo novamente no caminho das redes

O Corinthians inicia nesta quarta-feira a preparação para a final do Campeonato Paulista com o São Paulo. O jogo de ida será no Morumbi e deve acontecer neste domingo, às 16 horas – o time tricolor já colocou ingressos à venda para seus sócios-torcedores.

A missão do técnico Fábio Carille será a de deixar o ambiente mais calmo após a sofrida e tumultuada classificação em cima do Santos no Pacaembu, na noite da última segunda-feira. Ele terá de fazer a equipe ter mais atitude, agredir mais o adversário e chutar mais a gol. No Campeonato Paulista são 16 jogos, com apenas 15 gols marcados e 12 sofridos.

Também precisará administrar seu nervosismo. Na coletiva de imprensa após a classificação, ele perdeu a linha ao discutir com um jornalista. Apesar do bate-boca, a programação da equipe foi mantida com os treinos abertos durante a semana. Somente no sábado, véspera do jogo de ida da decisão, a atividade será fechada.

Carille conta com todos os jogadores à disposição. As dúvidas para a formação da final continuam no setor ofensivo. Sornoza, apagado no clássico com o Santos, pode dar lugar a Jadson. No ataque, Pedrinho também teve atuação discreta e pode perde o lugar na equipe para Vagner Love.

O duelo com o São Paulo também é a oportunidade de Gustavo reencontrar o caminho das redes. Ao passar em branco contra o Santos, ele completou quatro jogos sem marcar na atual temporada. É o seu maior jejum na atual temporada.

Depois que voltou de lesão, ele balançou as redes no empate por 1 a 1 com a Ferroviária no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Depois ficou sem marcar contra Ferroviária (1 a 1), Santos (2 a 1), Ceará (0 a 1) e Santos (0 a 1).