Carille se irrita com má atuação do Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Fábio Carille parecia pouco ou nada satisfeito com o que viu em Araraquara (SP) neste domingo. Ao final do empate por 1 a 1 entre Ferroviária e Corinthians, na Arena da Fonte Luminosa, pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, o treinador corintiano não poupou críticas a má atuação do time e afirmou até que a equipe talvez não merecesse nem a igualdade no placar.

“Tivemos bem abaixo e fomos premiados com um gol, embora não tenhamos jogado bem. Temos que comemorar o resultado”, disse o treinador, que depois completou. “Não sei se éramos merecedores desse empate”. A bronca foi com o excesso de erros de passes e falta de criatividade. “Erramos passes simples e entregamos muito a bola para eles”, reclamou.

Apesar da reclamação pública, o treinador mostra confiança na classificação às semifinais e acredita que a força do time em casa poderá fazer a diferença nesta quarta-feira. “Vamos levar a decisão para casa. Não jogamos bem e a gente sabe que podemos jogar mais”, destacou.

O Corinthians precisa de apenas uma vitória simples para se classificar à semifinal. Não há diferença de gols marcados fora de casa. Logo, se a partida terminar empatada, a decisão será na disputa por pênaltis.