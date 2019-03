Carille pede a compra de Avelar ao Corinthians: ‘É um dos mais regulares’

O técnico Fábio Carille pediu para que a diretoria do Corinthians compre o lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador foi o destaque do time na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano na noite desta quarta-feira, fora de casa, resultado que garantiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista.

Avelar pertence ao Torino e tem vínculo de empréstimo com a equipe alvinegra até o meio do ano. O clube italiano não quer renovar o contrato e fixou o valor de compra em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões).

“Vai ser um pedido meu (a contratação). Ainda não sentamos com a diretoria para conversar, mas vai ser um pedido para que aconteça. Não adianta pensar em Arana e Sidcley, que já tiveram história no clube. Tem de pensar no futuro. O Avelar vai fazer 30 anos. Vai ser um pedido meu para que ele continue”, disse o treinador.

Avelar tem quatro gols na temporada, é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, atrás apenas de Gustavo, que tem sete. E não foi a primeira vez que ele marcou o gol salvador em uma partida no ano. O lateral garantiu a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 e sobre o Oeste pelo mesmo placar.

Carille destacou as qualidades do jogador e acha que ele pode atuar em mais de uma função. “Gosto de jogador dessa altura para jogar na lateral. Acho que tem perfil para ser quarto zagueiro também, por ter velocidade, altura e ser canhoto. É um dos mais regulares. Não é nota dez, nem 4. Sempre seis, sete. Chega com qualidade e ajuda na parte defensiva”, elogiou.

O Corinthians enfrentará a Ferroviária nas quartas de final. As datas e horários dos jogos serão definidos nesta quinta-feira, às 11h, em congresso da Federação Paulista de Futebol. O time alvinegro fará o primeiro jogo fora de casa no final de semana e receberá a equipe de Araraquara no meio da próxima semana.