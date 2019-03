Carille faz mistério sobre substituto de Júnior Urso para duelo na Argentina

O técnico Fábio Carille fez mistério no treino do Corinthians nesta terça-feira, antes do duelo contra o Racing, nesta quarta, pela Copa Sul-Americana. O time treinou no estádio Libertadores de América, do Independiente, rival e vizinho do Racing na cidade de Avellaneda (região metropolitana de Buenos Aires). Os jornalistas tiveram acesso apenas aos primeiros minutos da atividade. Depois, o treinamento foi fechado.

A principal dúvida está no meio de campo. Como Júnior Urso não está inscrito na Copa Sul-Americana, Ramiro e Richard são opções para o lugar dele. O primeiro treinou entre os titulares na última segunda-feira, mas o ex-volante do Fluminense pode começar a partida: ele ajuda na marcação de jogadas aéreas.

O Corinthians precisa de uma vitória simples ou empate por dois ou mais gols para garantir a classificação à segunda fase. A equipe da casa avançará caso não sofra gols. Novo empate por 1 a 1 leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Os jogadores não acreditam que a formação mista do rival possa facilitar a partida. Como lidera o campeonato nacional, o técnico Eduardo Coudet deve escalar apenas três dos titulares: o goleiro Arias, o lateral-esquerdo Soto e o meia Neri Cardozo.

“No Brasil eles jogaram com um time misto e fizeram um grande jogo. Aqui, com seus torcedores, em seu estádio, será um jogo motivante para nós. Vamos buscar esse gol que nos deixe mais tranquilos. Toda equipe deles joga bem, todos têm uma saída de bola boa, estamos trabalhando para pressioná-los e esperamos fazer uma grande partida”, afirmou o meia equatoriano Sornoza.