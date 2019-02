Carille esboça Corinthians com Vagner Love de titular ao lado de Gustagol

O técnico Fábio Carille esboçou nesta terça-feira o Corinthians que deve estrear na Copa do Brasil, na quinta-feira, contra o Ferroviário-CE, em Londrina, no estádio do Café. A principal novidade na equipe foi a presença de Vagner Love na equipe titular.

O atacante formou dupla de ataque com Gustagol e Mauro Boselli seguiu entre os reservas. O treinador também fez uma mudança de posicionamento no setor ofensivo. Sornoza treinou mais centralizado e Jadson foi deslocado para a esquerda.

O restante da equipe foi a mesma que venceu o Palmeiras no clássico de sábado. O time titular treinou com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza; Vagner Love, Gustagol e Jadson. A tendência é que esse time entre em campo na quinta-feira.

Carille, inicialmente, realizou um trabalho tático com 14 jogadores. Além da equipe titular, chamou Pedrinho, Richard e Mateus Vital. Boselli ficou em um campo a parte com os reservas. Na sequência, realizou o coletivo. Por fim, um trabalho de posicionamento de bola parada.

As bolas aéreas foram um problema para o Corinthians no clássico com o Palmeiras. A zaga alvinegra perdeu a maior parte das disputas pelo alto. No entanto, foi também pelo alto que saiu o gol da vitória. Gustagol cabeceou e Avelar aproveitou a sobra.

O volante Junior Urso não participou nesta terça-feira de atividade com bola. Décimo reforço contratado na temporada, o jogador ficou na academia e a expectativa é que apareça em campo pela primeira vez na quarta-feira.