Carille elogia desempenho do Corinthians contra o Santos: ‘Incomodamos mais’

Foto: Rodrigo Gazzanel - Ag. Corinthians

O técnico Fábio Carille gostou do desempenho do Corinthians na vitória sobre o Santos por 2 a 1 neste domingo, em Itaquera, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Para o treinador, sua equipe criou mais do que o adversário e mereceu o resultado positivo.

“Gostei muito da partida. Acho que a gente incomodou mais o Santos. Chegamos com mais perigo. Fizemos uma pequena vantagem. Mas em clássico, em jogo decisivo, toda vantagem é importante”, comentou o treinador.

O Corinthians chegou à vitória graças a duas falhas do setor defensivo adversário. Na primeira, Manoel aproveitou indecisão da zaga e marcou de cabeça. Depois, Luiz Felipe afastou de cabeça nos pés de Clayson, que não desperdiçou. Do outro lado, Cássio falhou no gol santista, marcado por Derlis González.

Da sua maneira, o Corinthians conseguiu controlar a partida. O time se fechou em seu campo de defesa e não deixou o adversário criar perigo. “O Santos é um time que evita cruzamento na área, porque o seus atacantes não são de bola aérea. Fiz isso no ano passado quando joguei com Rodriguinho e Jadson. Conseguimos anular bem essa ideia do Santos fechando a entrada da área”, analisou Carille.

Na partida, Carille optou por deixar Jadson na reserva e deu nova oportunidade a Sornoza. O treinador justificou a escolha. “São meias, mas com características diferentes. O Sornoza vem um pouquinho mais de trás, e o Jadson sabe jogar de costas. Quando pegarmos um adversário mais fechado, o Jadson é o único jogador que temos por dentro que rompe a defesa adversária através do passe. Vai ser de acordo com a partida. Em jogos de mais transição e intensos, o Sornoza encaixa”, explicou.

O Corinthians volta às atenções agora para a terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time receberá o Ceará no duelo de volta da competição depois de vencer a ida por 3 a 1.