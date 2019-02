Carille diz que vitória não esconde atuação ruim do Corinthians

O Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, mas o resultado obtido no Paulistão não foi suficiente para o técnico Fábio Carille deixar de criticar sua equipe. Segundo o treinador, o resultado positivo não pode esconder a má atuação da equipe.

“Estou comemorando a vitória, mas o resultado não pode esconder o nosso baixo rendimento. O jogo foi muito ruim e a gente sabe o quanto é difícil jogar com um a mais sem entrosamento”, destacou o treinador.

De fato, o Corinthians não fez uma boa atuação e a fragilidade do Botafogo ajudou na piora da partida. Foram poucos lances de emoção e o time de Ribeirão Preto se complicou ainda mais no primeiro tempo, quando o zagueiro Plínio foi expulso por uma entrada violenta em Richard.

Carille destacou a falta de entrosamento pelo fato de o Corinthians ter ido a campo com uma formação mista. Fagner, Henrique, Manoel e Sornoza foram alguns dos titulares que não atuaram. Gustavo iniciou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida.

A preocupação do treinador é com o jogo diante do Racing, quarta-feira, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, a partida acabou empatada em 1 a 1 e o time brasileiro precisa do resultado positivo para se classificar. Empate sem gols, os argentinos avançam. Se for 1 a 1 novamente, a decisão será nos pênaltis e empate com dois ou mais gols, é o Corinthians quem avança.