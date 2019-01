Carille diz que Gustavo e Boselli não atuarão juntos no Corinthians

O atacante Gustavo, o Gustagol, é o principal destaque do Corinthians neste início de temporada, tendo marcado dois gols em quatro jogos disputados no Campeonato Paulista. Contra o Red Bull Brasil, criou a principal oportunidade de gol do time na derrota por 2 a 0. Já Mauro Boselli iniciou pela primeira vez uma partida como titular na quarta-feira e foi contratado com status de titular. O técnico Fábio Carille, no entanto, avisou que só há espaço para um na equipe.

“Muito difícil iniciar com os dois. A não ser que mude o estilo da equipe atuar. Mas a principio não vejo os dois iniciarem juntos”, comentou o treinador. Os dois disputam a posição para o clássico contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, pelo Paulistão.

“O Gustavo está nos agradando demais. A ideia (de começar na reserva) foi porque iria para o quarto jogo seguido, para não ter problemas médicos. O Mauro é técnico, finaliza bem. O conjunto precisa melhorar pra facilitar a vida de quem atua no meio da área”, complementou Carille.

O treinador, no entanto, acredita que Vagner Love possa atuar ao lado de um centroavante. O jogador, que chegou recentemente e usará a camisa 9, ainda não tem data para estrear. “Ele ainda não fez nenhum treino com a gente ainda, chegou agora. Mas no Besiktas estava jogando perto do nove. Essa é a ideia”, avisou.

O Corinthians volta a treinar nesta quinta-feira de olho no duelo com o Palmeiras. A tendência é que os jogadores que começaram o duelo de quarta fiquem apenas na academia. Assim, a definição dos titulares para o clássico vai ficar para o trabalho de sexta-feira.