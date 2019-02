Carille deve manter formação que empatou com Racing no clássico contra São Paulo

Após o empate por 1 a 1 contra o Racing na estreia da Copa Sul-Americana, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira. O time terá pouco tempo para se preparar para o clássico de domingo, às 19h, diante do São Paulo, em Itaquera. Enquanto os titulares fizeram trabalhos de recuperação física na parte interna do CT, os reservas participaram de um trabalho técnico no gramado. A exceção foi o goleiro Cássio, único titular no campo. Nem a chuva forte interrompeu a atividade.

Em virtude do pouco tempo de preparação, o técnico Fábio Carille deve fazer poucas mudanças na escalação. O treinador também acredita que seja o momento de fortalecer o entrosamento. “Não vão ter muitas mudanças, isso eu posso adiantar. Chegou a hora de dar sequência para o time-base. Não pensei nisso ainda, estávamos envolvidos neste jogo (contra o Racing). Mas a base será mantida”, afirmou o treinador.

Apesar das falhas nos últimos jogos, a defesa formada por Manoel e Henrique deve voltar a ser escalada, de acordo com o próprio treinador. A dúvida está na lateral esquerda: Danilo Avelar ou Carlos Augusto.

Neste sábado, a comissão técnica comanda o último treino antes do clássico. A atividade terá portões fechados para a imprensa. Assim, Carille não confirmará a escalação para o jogo de domingo. A equipe precisa somar pontos, pois está fora da zona de classificação no Grupo C do Campeonato Paulista. O time contabiliza sete pontos, um a menos do que os líderes Ferroviária e Bragantino.