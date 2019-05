Carille aprova atuação do time reserva do Corinthians em Manaus

O técnico Fábio Carille saiu satisfeito com a atuação do Corinthians após o empate por 1 a 1 com o Vasco, neste sábado, na Arena Amazônia, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, de baixo nível técnico, ficou marcado pela intervenção do VAR que causou a marcação de um duvidoso pênalti em favor do time carioca – e gerou o gol dos vascaínos.

Em relação ao time que esteve em campo na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, apenas o volante Ralf e o goleiro Cássio começaram a partida. Vários jogadores não viajaram a Manaus porque se recuperam de lesão. Além disso, o treinador optou por poupar alguns titulares para evitar maior desgaste físico.

O treinador não pode contar com os laterais Danilo Avelar (lesão no joelho esquerdo) e Fagner (coxa direita), os zagueiros Henrique (coxa direita) e Manoel (coxa esquerda), além do meia Júnior Urso (coxa direita) e do atacante Gustavo (coxa direita), todos lesionados.

“Gostei. Achei que teríamos mais dificuldades, tínhamos só dois jogadores que jogaram a final contra o São Paulo. Uns no departamento médico, outros seguramos para não terem risco de lesão. Estou satisfeito. Sabia que erros de passes seriam naturais por muitos jogadores sem ritmo de jogo”, analisou o treinador.