Carille admite início de temporada mais difícil do que nos anos anteriores

O técnico Fábio Carille já declarou algumas vezes que o atual elenco é melhor do que o dos outros dois anos que comandou o Corinthians por dar mais opções. No entanto, após o jogo contra a Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista ele também admitiu que este início está sendo o mais complicado.

“Desses três anos, esse ano é o mais difícil. São 15 jogadores novos, se não me engano. Foi um início de muito trabalho. Mas os números nos fortalecem, temos evoluído, a equipe tem mostrado jogo a jogo uma melhora e isso é o mais importante”, disse.

O treinador admitiu que por causa da falta de entrosamento acreditava que o Corinthians seria eliminado na primeira rodada da Copa Sul-Americana. “Não acreditava passar pelo Racing pelo conjunto e dificuldade do primeiro jogo (empate por 1 a 1). Mas passamos. O time de camisa, e não digo isso só do Corinthians, mas de todos os times grandes, cresce nessas horas”, afirmou.

O grande número de jogadores novos fez Carille realizar inúmeros testes na equipe. Na fase final do Paulistão ele já tem definida a parte defensiva e realiza algumas variações do meio para frente. São sete jogadores que tem atuado em quatro vagas: Jadson, Sornoza, Vagner Love, Clayson, Pedrinho, Boselli e Gustavo.

Também há alguns atletas que estão mais encostados, alguns até podem ser negociados antes do início do Campeonato Brasileiro. É o caso dos atacantes André Luis, Sergio Diaz e Gustavo Mosquito e dos meio-campistas Araos e Thiaguinho.

O Corinthians enfrentará o Santos na semifinal do Paulistão. A partida de ida acontecerá neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo.