Capitão sueco provoca: ‘Quem diria que a Alemanha pode ser eliminada’

Em uma Copa do Mundo em que favoritos têm passado dificuldade, a Suécia espera se aproveitar desse cenário para neste sábado, em Sochi, impor a segunda derrota da Alemanha no torneio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o zagueiro e capitão sueco Andreas Granqvist afirmou que ninguém esperaria que os atuais campeões do mundo estariam em situação difícil e desesperados por vitória.

A Alemanha perdeu para o México por 1 a 0 em Moscou, no último domingo, e precisa se recuperar neste sábado para se manter com chance de classificação às oitavas de final. “A Alemanha é um grande favorito e pode não se classificar para as oitavas de final. Algo que poucos poderiam acreditar. Quem diria que eles podem ser eliminados”, afirmou o defensor de 33 anos.

A Suécia começou bem na Copa do Mundo ao ter vencido por 1 a 0 a Coreia do Sul, na última segunda-feira, e em caso de novo resultado positivo, estará muito perto da classificação à próxima fase. Curiosamente, a última participação do país em um Mundial foi em 2006, na Alemanha, quando a equipe acabou eliminada justamente pelo time da casa nas oitavas de final, por 2 a 0.

Os alemães sentem a pressão do momento difícil e anteciparam a vinda para Sochi. Em vez de se dirigirem à cidade na antevéspera do jogo, a equipe chegou com quatro dias de antecedência e procurou viver em um ambiente de praia, parecido ao encontrado na concentração na Copa realizada no Brasil, em 2014. Originalmente os alemães estão baseados em Vatutinki, nos arredores de Moscou.

Granqvist reconheceu que, mesmo em fase difícil, a Alemanha é favorita a vencer e superar momento ruim. “No papel eles têm um time melhor, mais experiente, com jogadores de grandes clubes. Mas vamos fazer o máximo em campo. Tenho certeza de que somos capazes de ganhar essa partida”, afirmou.