Capa do LIBERAL em russo leva leitores ao clima da Copa

Leitores do LIBERAL tiveram diferentes reações quando se depararam com a capa da edição impressa desta quinta-feira. Totalmente no idioma russo, a página causou sensações de que havia algum engano. Mas, num segundo momento, fez com que algumas pessoas se sentissem dentro do país-sede da Copa do Mundo, conforme elas relataram à reportagem.

“No primeiro momento, deu um ‘tilt’ na cabeça. Olhei assim, falei: ‘O que está acontecendo? Será que teve erro de impressão?’. Mas, em frações de segundo, já reconheci que era no idioma russo e comecei a dar risada compulsivamente. Falei: ‘Meu, os caras são muito engraçados’. Senti que eu tivesse chegado à Rússia”, descreveu o profissional de marketing Roberto Joaquim, de 54 anos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para Luiz Antonio Crivelari, ex-vereador de Americana e major da PM (Polícia Militar), a capa ajudou a colocar os leitores no clima da Copa. “Achei que estava no centro de Moscou hoje [quinta-feira], na hora que vi a capa do jornal. Muito original a ideia, chamou atenção. Essa Copa não tem chamado atenção igual às anteriores. No entanto, um chamamento como esse leva todo mundo a ficar atento e se ligar no que está acontecendo”, opinou.

No caso do consultor técnico Carlos Gaidei Arabage, de 60 anos, houve um resgate familiar. “Achei muito legal, porque sou de descendência russa. Então, na hora que vi a capa, achei muito legal a ideia”, declarou. Ele afirmou ter enviado uma foto da página para sua mãe, que entende “um pouco” de russo, e para sua irmã, que estuda o idioma e mora em São Paulo.

A empresária Rosangela Gallo, de 57 anos, contou que se surpreendeu com a página. “Foi uma surpresa. Foi criativo, inovador e diferente”, comentou. Ela também tinha achado, em princípio, que pudesse ter havido um erro de digitação ou impressão.

Dono da banca de jornal localizada em frente à Gama (Guarda Municipal de Americana), Mateus Vicente disse ter ouvido questionamentos do tipo: “O que aconteceu com o LIBERAL?”. Logo, ele tirou as dúvidas dos consumidores: “Não aconteceu nada, é isso aí mesmo. É que hoje eles estão presenteando os russos”. Vicente também brincou com a situação. “A capa hoje [quinta-feira] está bonita, apesar de que eu não entendi nada”, comentou, aos risos.

A repercussão sobre a capa desta quinta-feira agradou os responsáveis pela produção. A ideia partiu do editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, enquanto a parte visual ficou a cargo do editor de arte Fábio Natali. “Tivemos um bom ‘feedback’ dos leitores, que elogiaram o fato de a capa em russo atrair, inicialmente, pela incompreensão e, depois, pela surpresa de ser uma brincadeira com a Copa”, disse Colosalle.

Um dos desafios foi o encaixe das palavras na página, já que, na comparação do português com o russo, o alfabeto é diferente e as palavras não têm a mesma quantidade de letras. “Foi um trabalho longo, de algumas semanas pensando como a gente iria fazer, porque não é muito fácil de achar uma fonte que se encaixe no alfabeto cirílico”, comentou Fábio.

Responsável pela tradução, a professora Maria Camargo Sipionato também comemorou o resultado. “Achei sensacional, inclusive a experiência de fazer a capa, porque foi um tipo de trabalho novo para mim, uma versão do português para o russo com um tipo de texto que não é literário e que tem um tom jornalístico”, explicou.