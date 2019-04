Cantareira goleia e assume liderança da Copa Jocle

O Cantareira tomou a dianteira na Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador. Na última sexta-feira, o time goleou o Jardim América II por 5 a 0, no campo do Jardim Guanabara, e se tornou a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. O jogo foi válido pela segunda rodada.

O Cantareira, então, assumiu a liderança isolada do Grupo B, com seis pontos. Outros dois times chegaram a quatro pontos na chave: Unidos/Morada e São Vito. O América aparece com três pontos, enquanto Jardim América II e Parque Novo Mundo ainda não pontuaram.

No Grupo A, três equipes estão empatadas no topo da classificação, com quatro pontos cada: Guanabara, Unidos da Mathiensen e Vila Nova. As demais têm um ponto cada: São Roque, Pernambuco e Descubra.

Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para sequência da competição, conforme regulamento divulgado pela organização.

Nesta rodada, além do campo do Guanabara, também houve partidas no Centro Cívico e no São Vito.

2ª RODADA

GRUPO A

São Roque 1 x 2 Guanabara

Unidos da Mathiensen 3 x 2 Pernambuco

Descubra 2 x 3 Vila Nova

GRUPO B