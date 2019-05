Cantareira e São Vito avançam à 2ª fase em Americana

Cantareira e São Vito são os primeiros times garantidos na segunda etapa da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador. As equipes carimbaram vaga no último domingo, durante a penúltima rodada da primeira fase.

Os dois times fazem parte do Grupo B e não podem mais ser alcançados pelo quinto colocado, o Unidos/Morada, que tem quatro pontos – os quatro primeiros de cada chave avançam na competição.

O Cantareira está na liderança, com dez pontos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal_19.04.2019

No jogo passado, derrotou o Unidos/Morada por 2 a 1, no Centro Cívico. O São Vito ocupa a segunda posição, com oito pontos, e também venceu no último fim de semana. O triunfo foi sobre o América, por 2 a 0, no campo do São Vito.

No Grupo A, nenhum time garantiu classificação ainda. Líder da chave, o Descubra soma sete pontos, apenas três a mais que o São Roque, dono da quinta posição. As duas equipes se enfrentaram no último domingo, no Guanabara, com vitória do Descubra por 3 a 1. O torneio é realizado pela LAF (Liga Americanense de Futebol).

Copa Jocle: 4ª rodada

GRUPO A

Guanabara 0 x 0 Unidos da Mathiensen

São Roque 1 x 3 Descubra

Vila Nova 1 x 2 Pernambuco

GRUPO B

América 0 x 2 São Vito

Cantareira 2 x 1 Unidos/Morada

Novo Mundo 3 x 1 Jardim América