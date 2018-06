Campeonato Veteranos de Nova Odessa terá 8 times

Com oito equipes participantes, o Campeonato Municipal Veteranos de Nova Odessa começará no próximo dia 23. A competição conta com jogadores a partir dos 35 anos de idade. O torneio terá duração de nove semanas. As partidas vão acontecer sempre aos sábados, no período da tarde, nos campos municipais.

Os times que brigarão pelo título na edição deste ano são: Unidos da Vila Azenha, Matsubara, Real, Independente, Ober, Babarex, São Francisco e São José. Ao todo, cerca de 200 atletas participarão da disputa. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Conforme o regulamento, todas as equipes jogarão entre si na primeira fase, que será em sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados avançarão para as semifinais. A final ocorrerá no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do Progresso.

“É mais um campeonato que realizamos sem custo para a prefeitura”, disse Levi Tosta, secretário municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. As despesas referentes à arbitragem serão custeadas pelos times. As informações são da prefeitura.