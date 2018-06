Campeonato Italiano tem calendário confirmado e com rodada no dia 26 de dezembro

A Série A do Campeonato Italiano teve o seu calendário oficialmente anunciado nesta segunda-feira e trouxe como principal novidade o fato de que contará com uma rodada marcada para o dia 26 de dezembro, logo após as festividades natalinas, diferentemente do que ocorreu em 2017, quando houve uma jornada no dias 22 e 23 e outra em 29 e 30 no final do ano.

A tabela de jogos da edição 2018/2019 da competição ainda não foi divulgada, mas soube-se agora que será iniciada no dia 19 de agosto e acabará no dia 26 de maio. A liga que organiza o principal torneio do país também confirmou três rodadas de meio de semana agendadas para ocorrer em quartas-feiras. Uma delas é justamente o dia 26 de dezembro, enquanto as outras duas serão em 26 de setembro e 3 de abril de 2019.

A organização do Campeonato Italiano ainda informou que a competição vai parar em quatro datas reservadas para jogos da seleção do país, mais precisamente em 9 de setembro, 14 de outubro, 18 de novembro e 24 de março do próximo ano. Serão os próximos desafios do time nacional após a Itália ficar pela primeira vez fora de uma Copa do Mundo após 60 anos.

Atual heptacampeã, a Juventus defenderá mais uma vez a condição de principal favorita ao título na próxima temporada, sendo que neste último ciclo do futebol europeu também faturou o seu quarto título consecutivo da Copa da Itália.

O calendário desta última competição nacional também foi confirmado nesta segunda-feira. Será aberta no próximo dia 29 de julho e fechada em 25 de abril de 2019, data da grande decisão. Antes disso, as semifinais ocorrerão em 6 e 27 de fevereiro.

Já a Supercopa da Itália, cuja final entre Juventus e Milan será realizada na Arábia Saudita, vai ocorrer em janeiro de 2019, mas ainda em data a ser definida, informou o comunicado oficial desta segunda-feira.