Campeonato Francês tem sexto jogo adiado da rodada do fim de semana

Os protestos na França têm afetado diretamente o futebol nacional. Nesta quinta-feira, a Liga de Futebol Profissional anunciou o adiamento da partida entre Amiens e Angers, marcada para sábado e válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês, que já havia tido outras cinco partidas postergadas.

Os adiamentos se dão após solicitações das autoridades públicas. A liga explicou que o adiamento das partidas foi pedido sob a alegação de que as forças de segurança estarão voltadas para outras missões nos próximos dias.

Antes, a liga francesa já havia adiado cinco partidas. Do sábado, foram postergados Nantes x Montpellier e Caen x Toulouse. Já no dia seguinte, não vão ser realizados, ao contrário da previsão inicial, Guingamp x Rennes e Olympique de Marselha x Bordeaux. E o duelo Nice x Saint-Étienne, agendado inicialmente para sexta, será no domingo.

A partida entre Caen e Toulouse já teve sua nova data definida pela liga francesa e será realizado na próxima terça-feira.

Os protestos são resultado de um movimento, que ficou conhecido como “coletes amarelos”, contra a alta de impostos sobre os combustíveis, e que também passou a protestar em função da elevação dos custos de vida. E novos atos estão marcados para sábado em diferentes regiões da França.

Na semana passada, seis das dez partidas da 17ª rodada da competição foram adiadas pela liga. Estes compromissos agora estão previstos para serem realizados nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019.