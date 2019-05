Campeonato Barbarense tem início neste sábado

A temporada 2019 do Campeonato Barbarense de Futebol Amador começa neste sábado. Seis jogos estão marcados para esta tarde. Atual campeão, o São Fernando enfrenta o Unidos do Inocoop às 15h45, no CEM (Centro Esportivo Municipal) Mirzinho Daniel.

Nesta primeira fase, são duas chaves. O Grupo A é formado por São Fernando, Unidos do Inocoop, PSV/Zabani, Bandeirantes, 1º de Maio/Ágape, União Aparecida e Tubarão. Do outro lado, o Grupo B conta com Esmeralda, Santa Fé, Romano, Real Vista Alegre, Lado Leste, Holanda e Brasília. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Os quatro primeiros de cada chave avançam para a segunda fase, enquanto o último de cada grupo cai para a divisão de acesso.

Na segunda fase, os oito classificados se dividem em dois grupos. Os dois melhores de cada chave garantem vaga nas semifinais. O torneio tem organização da Secretaria Municipal de Esportes.

COPA JOCLE

Em Americana, o Campeonato Municipal, denominado Copa Jocle, está em andamento desde abril. Seis partidas vão movimentar a competição neste domingo, em três campos da cidade, conforme tabela divulgada pela LAF (Liga Americanense de Futebol), entidade organizadora do torneio.

Existem dois grupos nesta primeira fase, assim como no Barbarense. No Grupo A, a liderança pertence ao Vila Nova, com cinco pontos. A equipe tem a mesma pontuação do Guanabara, mas supera o adversário nos critérios de desempate.

No Grupo B, o Cantareira ocupa a primeira posição isoladamente, com sete pontos. Os quatro primeiros de cada chave se classificam.

CAMPEONATO BARBARENSE DE FUTEBOL AMADOR

1ª RODADA – 04/05 (SÁBADO)

MIRZINHO DANIEL

13h45 Esmeralda x Santa Fé

15h45 São Fernando x Unidos do Inocoop

LAUDISSI

13h45 Holanda x Lado Leste

15h45 Bandeirantes x Tubarão

SANTA RITA

13h45 Real Vista Alegre x Jardim Brasília

15h45 União Aparecida x 1º de Maio/Ágape

CAMPEONATO AMERICANENSE DE FUTEBOL AMADOR

4ª RODADA – 05/05 (DOMINGO)

CENTRO CÍVICO

8h00 Parque Novo Mundo x Jardim América II

10h00 Cantareira x Unidos/Morada

GUANABARA

8h00 São Roque x Descubra

10h00 Guanabara x Unidos da Mathiensen

SÃO VITO

8h00 Vila Nova x Pernambuco

10h00 América x São Vito